JSM Béjaïa : Zafour nommé nouveau DG

Réagissez

Le président de la SSPA/JSMB, à savoir Boualem Tiab, a procédé à la nomination d’un nouveau directeur général à la tête de la société. Il s’agit de l’ex-défenseur et capitaine du club, Brahim Zafour, qui devrait prendre ses nouvelles fonctions à partir de ce lundi. La situation n’est pas au beau fixe en championnat pour les Vert et Rouge qui ont concédé une nouvelle défaite, en s’inclinant avant-hier, vendredi, face à l’US Biskra sur le score lourd de 3-0 en match comptant pour la 18e journée du championnat de la Ligue 2. Une défaite qui a influé sur le classement de l’équipe puisque les Béjaouis quittent le podium et occupent désormais la cinquième position au classement général avec 28 points. Le coach Ifticène a tenu à déclarer à la fin du match : «Cette défaite est amère dans la mesure où on aurait pu espérer à mieux puisqu’on a été bien en seconde période. Nous avons même obtenu deux penalties que nous n’avons pu transformer en buts. Désormais, il faut penser à l’avenir et tenter de se racheter afin d’améliorer notre classement.» Les dirigeants comptent se réunir aujourd’hui ou au plus tard demain pour évoquer cette nouvelle défaite, alors que la reprise des entraînements est prévue pour demain, lundi, au stade de l’UMA.

Sur un autre registre, la direction du club a tenu à dénoncer à travers un communiqué publié sur le site du club l’«agression» dont a été victime l’entraîneur Ifticène de la part du président de l’USB lors de ce match.