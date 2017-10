JSM Béjaïa : Une victoire après 3 contre-performances

Réagissez

Les Vert et Rouge de la JSM Béjaïa ont dû attendre la venue de la formation de la JSM Skikda pour amorcer le déclic et renouer avec la victoire en s’imposant difficilement sur le score de 2 à 1 dans un match qui s’est joué en l’absence du public.

Restant sur une série de trois matches sans victoire, les Béjaouis ont affiché, dès l’entame de la partie, leurs intentions de s’imposer en se procurant plusieurs occasions.

Le but encaissé dès la 22’ n’a pas été un obstacle pour les poulains de Mounir Zeghdoud pour aller chercher les trois points de la victoire en livrant une belle prestation en seconde période, où Ounas égalise sur coup franc (54’) avant que Belgherbi n’offre une précieuse victoire à son équipe à la dernière minute du match (90’). A la fin de la rencontre, le coach de la JSMB, Zeghdoud, s’est montré satisfait par ce succès en déclarant : «Je suis heureux de cette victoire qui nous a permis d’amorcer le déclic et de mettre un terme à la mauvaise série. Nous avons traversé une semaine difficile et nous étions sous pression. La détermination des joueurs a fait la différence, puisqu’ils ont livré une belle prestation et notre victoire est amplement méritée.

Désormais, on peut se permettre d’aborder la suite du parcours avec un moral au beau fixe et chercher la confirmation à l’avenir.» Il faut signaler au passage que les correspondants de presse ont tenu à dénoncer l’attitude du directeur du stade de l’UMA de Béjaïa, qui s’acharne ces derniers jours contre la presse locale, la privant de travailler dans les meilleures conditions et même d’accéder au stade.