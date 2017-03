JSM Béjaïa : Tiab rassure les joueurs

Réagissez

La séance de la reprise des entraînements effectuée par les Vert et Rouge de la JSMB au stade de l’UMA a été marquée par la présence des dirigeants, à leur tête le président Boualem Tiab. Ce dernier s’est réuni avec les joueurs avant l’entame de la séance en les rassurant concernant leur dû. Il a promis de leur verser un mois de salaire avant le match de ce vendredi face à la JSM Skikda. Cela dit, le patron de la JSMB a exigé une bonne réaction et surtout la victoire pour reprendre confiance et surtout rester dans la course pour l’accession.

Le président de l’APC de Béjaïa, quant à lui, s’est impliqué en promettant une prime spéciale pour l’accession, et ce, dans le but de motiver les joueurs pour empocher le maximum de points lors des prochaines rencontres. La reprise des entraînements a été marquée par la défection de deux éléments, à savoir Bensaha et Ounas alors que Drifel, Boumechra et le gardien Hmida ont repris en solo. Les supporters ont également eu une discussion avec le président Tiab.