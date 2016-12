Réagissez

Le président de la JSM Béjaïa, Boualem Tiab, a animé un point de presse, jeudi au siège du club, où il a évoqué plusieurs points liés à son équipe.

D’emblée, le président de la JSMB a affirmé : «Franchement, je ne suis pas satisfait du parcours de l’équipe dans la mesure où on visait mieux et on aurait pu récolter beaucoup de points, n’étaient les défaites concédées à domicile. Malgré cela, je dirais qu’il n’y a pas feu en la demeure. On a discuté avec les joueurs pour remobiliser les troupes dans l’espoir de réaliser de bons résultats afin d’atteindre notre objectif.»

Le président Tiab a regretté aussi les incidents qui se sont produits lors du match face au PAC, notamment l’agression dont a été victime l’arbitre Arab, en déclarant : «Il est inadmissible de tolérer ce qui s’est passé lors du match face au PAC, surtout l’agression de l’arbitre.

Cela nuit à l’image du club d’autant plus que ces pratiques ne font pas partie de notre culture, en plus des jets de fumigènes et des injures proférées à l’égard des dirigeants. Ces pratiques n’arrangent pas les affaires du club. On doit se comporter de manière civilisée pour espérer atteindre notre objectif.» Evoquant le renforcement de l’équipe cet hiver, Tiab est affirmatif : «Effectivement, on va tenter d’étoffer le groupe si on arrive à trouver les éléments en mesure de donner un plus. Cela dit, on va se réunir prochainement avec l’entraîneur pour voir les postes à renforcer durant ce mercato hivernal.»

Enfin, à propos de l’affaire du coach Younès Ifticène qui ne sera pas sur le banc de touche, Tiab a laissé entendre que ce problème sera réglé au cours de la semaine.

Il est à signaler que la direction a régularisé les joueurs afin de les motiver pour la rencontre face à l’USM Blida prévue cet après-midi dans le cadre de la 15e journée de la phase aller.