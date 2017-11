JSM Béjaïa : Tiab exige le podium

Réagissez

Le président de la SSPA/JSMB, en l’occurrence Boualem Tiab, a tenu à rassurer les joueurs quant au soutien de la direction, tout en leur exigeant de terminer sur le podium à la fin de la phase aller.

A la fin de la rencontre de samedi dernier face au MCE Eulma où la JSMB s’est imposée (3-0), le boss de la JSMB était heureux après ce succès qui a permis à son équipe de revenir à un point du trio de tête, et a remercié les joueurs pour leur rendement. Toutefois, à quatre journées seulement de la fin de la phase aller, le président de la JSMB a exigé le podium pour cette première phase du championnat afin de rester dans la course à l’accession, qui demeure l’objectif principal de l’équipe. Le président du conseil d’administration de la JSMB a eu une discussion avec les fans concernant la situation du club, mais surtout celle du CSA où le blocage demeure. Il a tenu à les rassurer quant à la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour la réalisation de l’objectif tracé par la direction, à savoir l’accession en Ligue 1, tout en tâchant de trouver une solution concernant le problème du club amateur. Par ailleurs, les Vert et Rouge ont déjà repris le chemin des entraînements, dimanche dernier, au stade de l’UMA pour préparer le déplacement de ce vendredi à Bou Saâda où ils visent à enchaîner avec un deuxième succès de suite.