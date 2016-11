Réagissez

Les Vert et Rouge de la JSM Béjaïa vont devoir se consacrer désormais au championnat, suite à leur élimination de la coupe d’Algérie dès les 32es de finale par l’USM Blida, dans un match qui s’est joué vendredi au stade de l’UMA de Béjaïa.

En effet, alors qu’ils avaient l’occasion de se qualifier et de poursuivre leur aventure dans l’épreuve populaire, les béjaouis ont été battus dans la série des tirs au but après que la rencontre se soit soldée sur le score de parité (1-1) dans le temps réglementaire et les prolongations. L’entraîneur El Hadi Khezzar a tenu à déclarer à la fin du match : «Je pense que la chance n’a pas été de notre côté dans la mesure où nous avons joué mieux que notre adversaire et on s’est procuré quelques occasions de but. Malheureusement, on les a mal exploitées. Devant une telle situation, je dois dire que nous devrons désormais nous consacrer au championnat puisqu’on vise à terminer la phase aller sur le podium et décrocher une accession en Ligue 1 à la fin de la saison.» Et de conclure : «Désormais, on doit fournir le maximum d’efforts pour bien négocier les matches restants afin de nous maintenir à la première place le plus longtemps possible.» Les Béjaouis reprendront le chemin des entraînements aujourd’hui pour préparer le déplacement de ce week-end en championnat à Skikda pour y affronter la JSMS pour le compte de la 11e journée, où un bon résultat s’impose pour éviter une autre défaite qui serait synonyme de

crise.