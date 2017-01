Réagissez

La direction de la JSM Béjaïa a engagé sa deuxième recrue hivernale. Il s’agit de l’ex-attaquant du CA Batna, à savoir Hossam Eddine Rebouh qui a paraphé un contrat de 18 mois avec la JSMB, en fin de journée de lundi dernier à Sétif.

D’ailleurs, le joueur en question se trouve avec l’équipe depuis samedi à El Bez, en stage de préparation à l’occasion de la trêve hivernale. La direction de la JSMB devrait conclure avec une troisième et dernière recrue pour boucler son mercato, et tout porte à croire que ça devrait être l’attaquant de GC Mascara, à savoir Souakir.

Il est à signaler que la JSMB a disputé un match amical, lundi soir, face à l’USM Sétif, et elle s’est imposée (1-0) grâce à une réalisation de Haddef en seconde période. Un match qui a été une occasion pour le coach Ifticène de se faire une idée sur son groupe et procéder aux réglages nécessaires avant la reprise de la compétition officielle.