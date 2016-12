Réagissez

La direction de la JSMB a décidé de rompre les négociations avec le technicien Oranais Djamel Benchadli après un différend sur le plan financier, notamment avec l’exigence salariale du technicien, qui a réclamé une mensualité de 140 Millions de centimes pour prendre en main l’équipe.

Avec l’échec de l’engagement de Benchadeli, la direction a décidée de se pencher sur d’autres CV pour trouver un entraîneur avec le profil recherche et étant en mesure de mener l’équipe à bon port.

De ce fait, on apprend de sources bien informées que les dirigeants songent sérieusement à Younès Ifticène, fraîchement démissionnaire de son poste à la tête de la barre technique de l’ASO Chlef, et qui vient de leur être proposé par un manager.

Le président Boualem Tiab actuellement à l’étranger, est attendu à Béjaia cette semaine pour trancher sur cette question et évoquer probablement le mercato hivernal. En attendant, c’est Kabri qui devrait assurer la préparation de l’équipe à partir d’aujourd’hui à l’occasion de la reprise des entraînements.