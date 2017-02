Réagissez

Le président de la SSPA/JSM Béjaia, Boualem Tiab, s’est dit satisfait des résultats enregistrés par son équipe ces trois dernières journées et qui lui ont permis de remonter à la deuxième place au classement.

Rencontré en marge de la rencontre amicale disputée devant l’US Soummam, le boss de la JSMB nous dira : «Je suis satisfait des résultats enregistrés et le travail effectué par le staff technique commence à donner ses fruits. Le coach a redonné confiance aux joueurs et le fait d’occuper cette deuxième place est de très bon augure. D’ailleurs, nous avons décidé de mobiliser tous les moyens humains et matériels pour réussir atteindre notre objectif, en l’occurrence l’accession en ligue 1».

A propos de la suite du parcours, Boualem Tiab estime que «les matches restants ne seront pas faciles, car nous allons disputer des matches de coupe et on doit récolter le maximum de points pour espérer réussir notre objectif. À commencer par le déplacement de ce week-end à El Khroub où un bon résultat demeure impératif».

Evoquant la situation financière du club, le président de la JSMB a reconnu quelques difficultés en affirmant : «Pour ce qui est des finances, nous sommes confrontés à quelques problèmes, notamment les nombreuses dépenses lors de nos déplacements. On compte sur les aides des autorités locales pour faire face à cela et espérer réaliser notre objectif à la fin de la saison.» Enfin, Tiab a profité de cette occasion pour lancer un appel aux supporters afin de rester derrière le club et l’aider jusqu’à la fin de la saison.