JSM Béjaïa : Les satisfactions de Tiab

La JSM Béjaïa a réussi un grand coup le week-end dernier en s’emparant du fauteuil de leader grâce à sa victoire face au CA Bordj Bou Arréridj sur le score de 1-0.

La seule réalisation de défenseur Merbah en fin de la première période a été suffisante pour les camarades de Djabaret pour glaner les trois points, en dépit du rendement juste moyen où l’équipe ne rassure pas sur le plan prestation. Après cette belle victoire qui a permis aux Vert et Rouge de prendre la première place du championnat, le responsable du club, à savoir le président Boualem Tiab, a déclaré à la fin du match : «Je crois que le plus important dans ce type de rencontre, ce sont les trois points de la victoire qui nous ont permis de gagner des places dans le classement et d’arriver à 20 points dans notre escarcelle. Cela dit, je suis satisfait du parcours réalisé jusqu’à présent, car on vient de faire le quart du chemin pour l’accession en Ligue 1. On doit bien négocier les matches restants et être vigilants pour espérer réaliser notre objectif, bien que nous soyons conscients que notre tâche ne sera pas facile.» Et de conclure : «On vise désormais au moins 32 points à la fin de cette première phase pour aborder la manche retour dans de bonnes conditions.» Après cette victoire, la direction du MOB devrait récompenser les joueurs par une prime de 10 millions de centimes, alors que la reprise des entraînements est fixée pour aujourd’hui afin de bien préparer le prochain match face au MC Saïda qui aura lieu samedi prochain au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa.