La formation de la JSM Béjaïa est revenue vendredi avec un précieux point de son déplacement à Oran face aux asémistes de l’ASMO (0-0), dans un match comptant pour la 20e journée du championnat de Ligue 2.

Un résultat qui a permis aux béjaouis de rester sur le podium en occupant désormais la troisième place avec 32 points. Une semaine après la large victoire enregistrée à domicile face au WA Boufarik, les camarades du capitaine Merbah ont confirmé leur retour en force, réussissant une belle prestation qui a satisfait le coach Younes Ifticène. Ce dernier a tenu à déclarer à la fin du match : «Nous venons d’arracher un précieux point qui nous permet de nous maintenir sur le podium et d’aborder la suite du parcours avec un moral au beau fixe. Certes, on aurait pu faire mieux puisqu’on s’est procuré quelques occasions de but, mais ce point est d’une grande importance pour l’avenir où nous tâcherons d’enchaîner avec un autre résultat positif lors de la prochaine journée et réaliser notre objectif à la fin de la saison.» Les Béjaouis vont bénéficier du retour de leur public dans les gradins de stade de l’Unité maghrébine ce week-end face à l’A Bou Saâda, en match de la 21e journée, alors que le staff technique, quant à lui, souhaite bénéficier du retour des blessés pour avoir l’embarras du choix afin de composer son onze. Il est à signaler que la reprise des entraînements est fixée pour demain matin afin de préparer le match de ce week-end.