JSM Béjaïa : Les dirigeants accusent Ghorbal

Les Vert et Rouge de la JSM Béjaïa se sont inclinés, mardi, lors du derby béjaoui face au voisin du MOB (0-2), dans un match marqué par deux expulsions du côté de la JSMB, à savoir Drifel et Aklil, et deux penaltys accordés par l’arbitre.

S’exprimant sur cette défaite, le coach Mounir Zeghdoud a déclaré : «C’est une défaite amère dans la mesure où nous avons misé sur un bon résultat pour rester sur cette dynamique des résultats positifs et réaliser notre objectif, mais dommage que le match n’ait pas été en notre faveur. Il y a des paramètres qui ont joué en notre défaveur dans cette rencontre, puisque la première expulsion a été le tournant du match. Nous avons tenté de revenir au score, mais nous avons encaissé un second but dans un moment difficile. Et quand on joue amoindris, on ne peut espérer mieux. Désormais, nous devons penser à l’avenir et tenter de corriger nos lacunes afin de nous racheter et renouer avec les bons résultats.»

Par ailleurs, la prestation de l’arbitre international Mustapha Ghorbal n’a pas été du goût des dirigeants de la JSMB, l’accusant ouvertement d’avoir faussé la partie et son résultat. C’est ce qu’a déclaré le manager général Brahim Zafour : «Ghorbal a tout fait pour détruire la JSMB, avec ses interventions qui ont été en faveur de notre adversaire, en lui accordant deux penaltys peu évidents et deux expulsions sévères. Il est venu à Béjaïa avec la mission de nous saboter et il a bien réussi sa tâche.»

Les Béjaouis ont repris les entraînements hier pour préparer le rendez-vous de ce samedi face au MC Eulma pour le compte de la 11e journée du championnat de Ligue 2.