JSM Béjaïa : Les Béjaouis se mettent de la pression

Les Vert et Rouge de la JSMB n’ont pas profité de la venue de la formation de l’ASO Chlef, vendredi dernier, pour consolider leur place sur le podium et de s’emparer de la deuxième place et ce, après le match nul qui n’arrange pas leurs affaires.

D’ailleurs, les Béjaouis, qui ont été menés au score en première période, ont été contraints d’attendre la seconde période pour remettre les pendules à l’heure. Le coach Younes Ifticène a tenu à justifier ce faux pas par la pression que ses joueurs ont subie en déclarant : «Je crois que nous avons manqué de détermination et de volonté par rapport à nos adversaires qui ont été plus présents sur le terrain. Mieux encore, on ne s’est pas procuré beaucoup d’occasions. La pression a joué un mauvais rôle dans ce match où la précipitation et le manque de concentration nous ont fait défaut. On a misé sur la victoire. Dommage, cela n’a pas été le cas.» En se contentant d’un match nul, les Béjaouis se mettent la pression puisqu’ils occupent la deuxième place conjointement avec l’USM Blida avec 37 points. Sur un autre volet, Drifel, qui a contracté une blessure dans ce match souffre d’une luxation de l’épaule qui nécessite un repos de trois semaines, tandis que Ouanas devrait passer une IRM pour être fixé sur la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Enfin, la reprise des entraînements était programmée pour hier soir, pour préparer le déplacement de ce week-end à Bordj Bou Arréridj en prévision du match face au CABBA.



L. Hama