JSM Béjaïa : Les Béjaouis retrouvent le podium

Les Vert et Rouge de la JSM Béjaia n’ont pas raté l’occasion lors de la réception de la JSM Skikda, avant-hier, pour le compte de la 26e journée du championnat de Ligue 2, pour renouer avec le succès et retrouver, du coup le podium en s’imposant sur le score de (1-0) grâce à l’unique réalisation du jeune attaquant Fouad Ghanem dans le temps additionnel (93’). Les deux formations se sont procuré quelques occasions de but, mais sans pour autant réussir à les concrétiser par manque d’efficacité, et c’est finalement Kacem et Ghanem qui vont offrir une précieuse victoire à leur équipe.

En effet, si le portier Kacem a été l’homme du match en sauvant son équipe de pas moins de trois buts touts faits, Ghanem, quant à lui, a surgi en fin du match en offrant une victoire précieuse à son équipe. Le coach Ifticène a tenu à déclarer à la fin du match : «Je pense que c’est un succès bénéfique pour nous dans la mesure où il nous permet de retrouver le podium et rester dans la course à l’accession. Certes, cela n’a pas été facile devant une bonne équipe de la JSMS qui nous a fermé tous les espaces, mais le plus important c’est d’avoir renoué avec la victoire. Cela nous motive pour la suite du parcours.» En s’imposant face à la JSM Skikda, les Béjaouis occupent désormais la troisième place avec 40 points. Les joueurs ont eu droit à une prime de 15 millions de centimes.