JSM Béjaïa : Les Béjaouis confirment leur solidité

Les Béjaouis de la JSM Béjaïa ont confirmé leur bonne santé des dernières semaines, en s’imposant vendredi sur leur terrain devant la formation de l’A Bou Saâda sur le score de 3-0, grâce aux réalisations de Ounas, Rebouh et Driffel, en match de la 21e journée du championnat de la Ligue 2.

Une large victoire qui permet à la JSMB de reprendre la place de dauphin au classement avec 35 points. A la fin du match qui a vu son équipe s’imposée largement, le coach Ifticène a tenu à déclarer : «Nous méritons amplement cette victoire dans la mesure où nous avons dominé notre adversaire et nous nous sommes procuré beaucoup d’occasions qui nous ont permis de remporter un succès précieux, et qui nous sera d’un grand apport pour la suite du parcours. Je suis satisfait de la réaction de mes joueurs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes et c’est de bon augure.» En réussissant ce test face à l’ABS, les Béjaouis viennent d’enchaîner leur troisième match sans défaite, maintenant ainsi la bonne dynamique. Il faut dire aussi que le compartiment offensif a bien réagi lors de cette rencontre avec des buts de Rebouh et Drifel.

Ce qui demeure très prometteur pour la suite du parcours. La direction du club a décidé de récompenser les joueurs par une prime de dix millions après ce succès, alors que le président Tiab, qui était présent dans les gradins, a affiché une grande joie à la fin du match tout en espérant que ses joueurs puissent enchaîner avec un autre succès face à l’AS Khroub en déplacement le week-end prochain.