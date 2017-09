JSM Béjaïa : Latrèche ne reviendra pas

Réagissez

La direction de la JSM Béjaïa risque de devoir procéder à la résiliation du contrat de son joueur franco-algérien, en l’occurrence Mehdy Latrèche, et ce, après que ce dernier s’est de nouveau blessé, ce qui l’a contraint à être hospitalisé en France.

En effet, souffrant de problèmes de santé qui l’ont obligé à ne pas prendre part à la première phase de préparation lors du mois de juillet dernier, Latrèche s’est rendu il y a de cela deux semaines en France pour effectuer des soins. Selon les informations en notre possession, le joueur souffre de problèmes de santé très compliqués et ne devrait pas revenir au sein de son club comme tout le monde le souhaitait. Sur un autre registre, les Vert et Rouge de la JSM Béjaïa maintiennent leur belle série, en enchaînant avec un second succès de suite, vendredi dernier, devant le RC Kouba sur le score de (1-0). Un résultat qui confirme la bonne santé de la JSMB et lui permet de rester dans le haut du tableau. Le coach Mounir Zeghdoud a tenu à déclarer : «Je crois que cette victoire est importante pour nous dans la mesure où elle nous motivera encore davantage pour la suite du parcours afin d’aller chercher le maximum de points et de faire le plein en cette phase aller. Nous avons enregistré beaucoup de choses positives et on tâchera d’améliorer encore notre rendement à l’avenir». La JSMB a repris les entraînements hier soir pour préparer le choc de ce week-end devant l’AS Aïn M’lila, leader du Championnat professionnel de Ligue 2.