Ayant constaté plusieurs lacunes au sein de l’effectif actuel, la direction de la JSM Béjaïa est en train de penser au mercato hivernal pour se renforcer par des éléments en mesure de donner un plus à l’équipe pour la phase retour et jouer à fond la carte de l’accession. A cet effet, on apprend de sources bien informées que les dirigeants songent à l’ex-joueur de l’USMA, à savoir Hocine Achiou, qu’ils veulent recruter pour mettre son expérience à la disposition de l’équipe.

Sur le même volet, on pense à se renforcer par un milieu de terrain offensif et un attaquant pour espérer à de meilleurs résultats, d’autant plus que le secteur offensif demeure le maillon faible de la JSMB. Cela dit, les négociations avec Benchadli ont buté sur le problème financier puisque le technicien oranais a exigé un salaire de 140 millions/mois et une avance de trois mois. Les dirigeants béjaouis ne semblent pas disposés à lui donner un tel salaire, lui proposant la moitié. Benchadli devait rendre sa réponse hier. Enfin, la reprise des entraînements est fixée pour demain afin de préparer le choc de la prochaine journée face au leader, à savoir le Paradou AC, prévu dans une semaine.