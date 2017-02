Réagissez

Dans le but de pousser les joueurs à fournir des efforts supplémentaires et renouer avec les bons résultats, la direction de la JSMB a décidé de geler les salaires jusqu’à nouvel ordre. De son côté, le président du CSA, Zahir Guellati, s’est réuni avec les joueurs pour exiger une bonne réaction face au WAB que les Béjaouis accueilleront vendredi en huis clos. Ayant enchaîné deux défaites consécutives devant le GCM et l’USB, les Béjaouis n’ont pas droit à l’erreur au risque de s’éloigner davantage du podium.

Le staff technique, quant à lui, profite des séances d’entraînement de la semaine pour procéder aux réglages nécessaires pour espérer empocher les trois points de la victoire et prendre un nouveau départ. Le staff technique devra composer son onze en l’absence de trois éléments-clés, à savoir Rait (suspendu), Zerrouki et Benmansour

(blessés).