JSM Béjaïa : La direction en colère

Réagissez

Suite à la défaite concédée, samedi à domicile, face au MC Saïda (0-1), les dirigeants de la JSM Béjaïa ont convoqué une réunion d’urgence qui se tiendra aujourd’hui avec le staff technique et les joueurs pour avoir des explications sur ce revers à domicile et prendre les décisions qui s’imposent.

Le président du CSA/JSMB, Zahir Guellati, a déclaré sur les ondes de la radio locale Soummam, à propos de cette réunion : «Nous allons nous réunir avec l’entraîneur pour demander des explications concernant cette défaite à domicile et aux joueurs, car ce n’est pas normal de céder des points sur notre terrain. Néanmoins, on ne va pas se précipiter et on n’accepte pas que la rue impose sa loi.»

D’ailleurs, selon des informations concordantes, Khezzar va certainement bénéficier d’un sursis pour tenter de se racheter lors de la prochaine journée, d’autant que la JSMB jouera un match de coupe ce week-end face à l’USMB.

A propos de cette défaite, Khezzar a déclaré : «Nous ne méritions pas de gagner ce match, car on a livré une mauvaise prestation devant une équipe du MCS qui était bien en place. J’assume cet échec. Nous tâcherons de discuter avec les joueurs pour remobiliser les troupes et penser à l’avenir pour nous racheter, d’autant plus que nous occupons toujours la première place au classement.»