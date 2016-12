Réagissez

Hier, le nouvel entraîneur de la JSM Béjaïa, Younès Ifticène, a été présenté à la presse au siège du club, après avoir signé un contrat qui court jusqu’à la fin de saison.

D’ailleurs, lors de la conférence de presse qu’il a tenue, le technicien algérois a déclaré : «C’est un honneur pour moi d’avoir rejoint cette équipe. Nous n’avons pas éprouvé de difficultés à trouver un accord. Nous nous sommes entendus pour jouer à fond la carte de l’accession et j’espère que nous serons au rendez-vous à la fin de la saison, même si la tâche s’annonce difficile, notamment lors de la phase retour où nous devrons faire des sacrifices pour permettre à la JSMB de retrouver sa place en Ligue 1, qu’elle mérite amplement.»

A propos de l’équipe, Ifticène a déclaré : «J’ai mon idée sur le groupe dans la mesure où j’ai déjà affronté la JSMB à deux reprises en amical en Tunisie et en officiel en championnat avec mon ex-équipe. J’espère qu’avec l’aide de tous, nous parviendrons à réaliser l’objectif du club. Nous nous sommes entendu avec les dirigeants, que je remercie, à leur tête le président Tiab.»

Pour ce qui est de sa mission à la tête du club, Younès Ifticène s’est montré optimiste quant à la réalisation de l’objectif tracé : «Nous allons disputer deux matchs importants face au PAC et l’USMB que nous devrons bien négocier afin d’avoir plus de motivation pour la suite du parcours.» Il est à signaler que Younès Ifticène débutera son travail aujourd’hui lors du match d’application face aux espoirs. Son staff technique, composé de Boudjemaâ et Karim Menad, arrivera samedi.