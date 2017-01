JSM Béjaïa : Boumechera, première recrue hivernale

Réagissez

A la recherche d’éléments en mesure de donner un plus à l’équipe en prévision de la phase retour, les dirigeants de la JSM Béjaïa viennent d’officialiser la venue de leur première recrue hivernale.

Il s’agit de l’ex-joueur de GS Mascara, à savoir Salim Boumechra qui a signé un contrat de 18 mois au profit du club, après avoir trouvé un accord avec les dirigeants concernant tous les détails liés à son transfert. Par ailleurs, il est attendu que deux autres éléments rejoignent le club dans les prochains jours. Il s’agit de Lemhane (O Médéa) et Rebouh (CA Batna) qui ont déjà trouvé un accord avec la direction de la JSMB en attendant d’officialiser leur venue par la signature de leur contrat incessamment, puisqu’ils attendent de récupérer leurs papiers de leur club respectif. Sur un autre registre, les Vert et Rouge de la JSMB ont élus domicile, depuis samedi dernier, au niveau du centre olympique d’El Bez de Sétif pour un stage de préparation d’une semaine, où il s’agira de recharger les batteries et de corriger les lacunes pour espérer être au rendez-vous pour la phase retour et de réaliser l’objectif tracé, qui demeure l’accession en Ligue 1. Au cours de ce regroupement à Sétif, le staff technique a programmé deux joutes amicales devant des clubs qui restent à désigner.