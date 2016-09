JSM Béjaïa : Boualem Tiab fait le point

Réagissez

Boualem Tiab, président de la JSMB

Aquelques jours seulement du coup d’envoi de la nouvelle saison, le président du conseil d’administration de la JSM Béjaïa, Boualem Tiab, a jugé utile de tenir un point de presse pour évoquer les derniers préparatifs de son équipe.

De ce fait, il était au rendez-vous hier où il a évoqué plusieurs points liés à son équipe, à commencer par la préparation en déclarant : «Je suis satisfait de la préparation effectuée par l’équipe durant cette intersaison, puisqu’elle affiche son aptitude pour débuter la saison, et ce, après le bon travail effectué par le staff technique. D’ailleurs, Zaâbar ne quittera pas le club en dépit de la proposition qu’il a reçue récemment de la part de la formation du CR Belouizdad.»

Toutefois, le président Tiab a annoncé la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour jouer à fond la carte de l’accession en affirmant : «Vu que nous avons tracé l’accession comme objectif, on a mobilisé tous les moyens nécessaires humains et matériels pour que le club retrouve l’élite la saison prochaine, et ce, avec un bon renfort effectué durant la période des transferts estivale pour espérer être à la hauteur des attentes.»

Le président Tiab est satisfait aussi de l’ambiance qui règne au sein du groupe, se montrant optimiste pour réaliser un tel objectif. De fait, il dira : «Je ne vous cache pas que je suis optimiste pour l’avenir, car j’ai constaté une bonne ambiance au sein du groupe et les joueurs ont été exemplaires.»

A propos de la situation administrative du club, Tiab a annoncé qu’il sera procédé à la dissolution de la SSPA/JSMB et son remplacement par une SARL : «Vu que les actionnaires ont émis le vœu de démissionner, on a décidé de procéder à la dissolution de la SSPA et la création d’une SARL pour permettre à de nouvelles personnes d’intégrer cette société dont le capital sera ouvert.» Enfin, les joueurs auront droit à une prime de 70 millions de centimes en fin de saison s’ils venaient de décrocher le ticket de l’accession en Ligue 1. Il est à signaler que le barème des primes des matchs pour toute la saison a été établi par la direction.