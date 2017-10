Réagissez

Rocco Cavallo avec Hamid Sadmi lors de sa première visite

Rocco Cavallo, le patron du groupe Cavallo, en négociation depuis près de deux mois avec le directoire de la JS Kabyle en vue de trouver un accord de partenariat, ne se déplacera pas à Tizi Ouzou aujourd’hui, comme cela avait été convenu.

L’investisseur italien avait en effet prévu de se déplacer en Algérie ce vendredi, et même de faire une première virée à Tizi Ouzou pour, d’une part, assister au match JS Kabyle – US Biskra et de rencontrer par la suite le président du directoire, Hamid Sadmi, en vue de s’enquérir de l’avancement du dossier de partenariat pour lequel les deux parties sont en négociation depuis près de deux mois, sans conclure d’accord.

Selon un proche collaborateur de Rocco Cavallo, ce dernier a décidé de renoncer à ce déplacement et donc à rencontrer le président du directoire des Canaris, du moment que le dossier de partenariat n’a pas avancé d’un iota depuis la dernière réunion entre les deux partie.

«Rocco Cavallo a officiellement renoncé à se déplacer ce week-end. Il devait en effet assister à un match de la JSK et rencontrer le président du directoire.

Néanmoins, il n’y avait aucun intérêt à se déplacer du moment que rien n’a été fait du côté de la JSK depuis notre dernière réunion du 16 octobre dernier», annonce notre source et d’expliquer : «Ils ont soumis une proposition et on a exposé nos exigences pour arriver à un accord, mais depuis on n’a pas reçu de réponse de la part du président du directoire.

La balle est dans le camp du directoire et c’est à ses membres de faire le nécessaire s’ils veulent qu’on aboutisse à un partenariat avec, dans un premier temps, la création de la société mixte, suivie du rachat de 49% des actions de la JSK comme souhaité, et même jugé indispensable par le groupe Cavallo».

Toujours selon notre source, Cavallo qui a préféré se déplacer au Sénégal pour affaire, a tout de même chargé l’ancien coach des Canaris, qui fait désormais office de conseiller technique de la partie italienne, en l’occurrence Enrico Fabbro, de se déplacer à sa place. Le technicien est attendu ce matin à Alger en provenance de Rome, avant de se déplacer à Tizi Ouzou dans l’après-midi pour assister au match JSK-USB et rencontrer Sadmi dans le but de s’enquérir de la situation.

La décision de Rocco Cavallo de renoncer à se déplacer en Algérie dénote ainsi que le projet de partenariat entre la JSK et les Italiens est toujours au point mort, ce qui n’est pas pour conforter la position du directoire et de son président, Hamid Sadmi, désormais dans le collimateur de la commission de surveillance du club et de plusieurs membres influents du conseil d’administration qui lui ont lancé un ultimatum pour le 7 novembre prochain afin de conclure un accord avec les Italiens, faute de quoi il sera éjecté.