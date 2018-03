JSK – MCA au stade Hamlaoui

Réagissez

La JS Kabylie qui a hérité du MC Alger en demi-finale de la coupe d’Algérie, à l’issue du tirage au sort effectué dimanche soir, pourrait recevoir son adversaire au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, a-t-on appris de source proche du club kabyle.

Le stade du 1er Novembre, dont la capacité ne dépasse pas les 20 000 places, n’est pas homologué pour abriter le clasico. C’est ainsi que la direction du club phare du Djurdjura aurait opté pour le stade de Constantine qui répond aux normes requises par la FAF. Les responsables de la JSK, à leur tête le président Cherif Mellal, auraient déjà saisi la Commission coupe d’Algérie pour cette éventualité. Mellal a évoqué cette possibilité devant la presse, estimant que l’enceinte du 5 Juillet est le stade habituel du MC Alger. En effet, le MCA reçoit depuis quelque temps ses adversaires au stade olympique et possède tous les repères.

Contrairement à la JSK qui n’a évolué cette saison au 5 Juillet qu’une seule fois. C’était samedi passé, à l’occasion des quarts de finale de la coupe d’Algérie contre l’USM Blida (2-1). Le président kabyle a affirmé même que le MCA aura 3000 places seulement dans la mesure où c’est son club qui a été tiré le premier.

Les deux équipes s’étaient affrontées plusieurs fois en coupe d’Algérie et à chaque fois c’est le Doyen qui l’a emporté, comme c’était le cas la saison passée en quart de finale au 5 Juillet (1-1 après prolongations et le MCA s’était qualifié aux tirs au but). La JSK s’était imposée une seule fois en 1989 en 8es de finale aux tirs au but après un match nul (2-2), disputé à Mascara. Avant ce match très attendu qui aura lieu le 13 ou le 14 avril prochain, les deux équipes vont s’affronter d’abord en championnat le 3 avril à Tizi Ouzou dans le cadre de la mise à jour du calendrier (23e journée).