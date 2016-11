JSK : Confirmer face au DRB Tadjenanet

Réagissez

Les Canaris ont mis fin à une série de 7 matchs sans succès en s’imposant au stade Hamlaoui face au CS Constantine (0-1) pour le compte de la 10e journée du championnat.

Malgré leur modeste prestation face à un adversaire troublé par une crise interne, ils ont réalisé un bel exploit couronné de trois précieux points. Une victoire tant attendue pour se requinquer le moral et poursuivre le reste de la compétition sous de bons auspices. Revigorés par ce sursaut salvateur, les camarades de Boulaouidet comptent continuer sur cette lancée afin d’ajouter le maximum de points à leur escarcelle, et ce, avant la prochaine trêve hivernale.

Pour ce faire, les protégés du nouvel entraîneur tunisien Sofiène Hidoussi doivent d’abord confirmer devant leur public, jeudi dans leur antre du 1er Novembre, face au DRB Tadjenanet. Une occasion aussi pour se réconcilier avec les inconditionnels supporters des Jaune et Vert qui, il faut le dire, ont été déçus par les ratages successifs de l’équipe-phare du Djurdjura, qui a maintes fois frôlé la relégation en Ligue 2 ces dernières années. A quatre jours de ce rendez-vous footballistique qui aura lieu à 17h, le moral au sein de la troupe est au beau fixe, assure-t-on du côté kabyle. Les joueurs, qui ont repris le chemin des entraînements hier après-midi, promettent de rester sur cette dynamique gagnante et d’enchaîner ainsi une seconde victoire de suite. Côté infirmerie, «tout va bien». Pas de blessure signalée après le dernier match face aux Sanafirs. En revanche, deux joueurs seront absents face au DRBT. Il s’agit des internationaux Asselah et Ferhani, retenus en équipe nationale qui affrontera le Nigeria le 12 novembre.

Après cette deuxième victoire de la saison en déplacement, la JSK est appelée à confirmer sa bonne santé. La tâche ne sera pas de tout repos pour les joueurs locaux qui évoluent sous pression devant leur galerie. Le DRBT, qui s’est fait piéger à domicile par le MCA (0-1), tentera tout pour se racheter et s’éloigner de la zone de turbulences. Pour le boss kabyle, Mohand Cherif Hannachi, la victoire face au CSC a provoqué le déclic pour aller de l’avant et améliorer le classement de l’équipe. Les Canaris sauront-ils se maintenir en vol pour le reste de la compétition ?

Ahcène Tahraoui