Réagissez

Aït Djoudi retrouve la barre technique des Canaris

Décidément, la JS Kabylie n’est pas près de connaître un semblant de stabilité. Après le retrait du groupe Cavallo qui envisageait un partenariat avec la JSK, et du reste révélé en exclusivité par El Watan il y a plus d’une semaine, suivie de la démission du président du directoire, Hamid Sadmi, c’est au tour du staff technique de jeter l’éponge.

Jean-Yves Chay, qui a fait son come-back à la JSK il y a moins de trois semaines, a décidé, à son tour, de jeter l’éponge. Une démission que nous a confirmée le manager général, Karim Doudène, hier en début d’après-midi «A ma grande surprise, Jean-Yves Chay m’a contacté pour m’annoncer son retrait.

Il ne m’a donné aucune explication plausible, il m’a juste annoncé qu’il était démissionnaire et que cette décision fait suite à la décision de Hamid Sadmi de jeter l’éponge», nous révèlera Karim Doudène, rentré la veille de Slovaquie où il a visité un centre de préparation tenu par un Algérien en prévision des prochains stages de préparation de l’équipe.

La démission confirmée de Chay intervient à trois jours seulement d’un important et périlleux déplacement des Canaris du côté de Sétif, avec ce choc de la 10e journée du championnat face à l’ESS prévu ce mardi. Mais la direction du club a très vite trouvé une solution de rechange. Elle a chargé Azeddine Aït Djoudi d’assurer l’intérim en attendant de voir plus clair.

Le duo Madjène-Zouaoui pour remplacer les Italiens

Les responsables de la JSK, représentés par le directoire et la commission de surveillance que président respectivement Malik Azlef et Mohamed Zeghdoud, semble avoir choisi leur camp et même pris une décision concernant les nouveaux repreneurs du club après l’échec du projet de partenariat avec le groupe italien du groupe Cavallo.

Les présidents des deux entités en question, et avant même de consulter l’assemblée des actionnaires et celle du CSA, et encore moins les membres des deux entités qu’ils président, ont donné leur quitus pour le duo Saïd Zouaoui et Lakhdère Madjène, chapeauté par l’ancien coach des Canaris, Azeddine Aït Djoudi.

Les trois hommes qui affichent leurs ambitions de reprendre les destinées de la JSK et leur disposition à racheter la majorité des actions de la SSPA ont reçu la promesse du président du directoire, Malik Azlef et celui de la commission de surveillance, d’appuyer leur candidature, promettant même une ouverture du capital à court terme.

Reste juste à savoir quel a été le deal entre les deux parties, sachant que les Azlef, Zeghdoud et autres actionnaires estimaient il y a tout juste quelques jours qu’il était impossible d’ouvrir le capital de la JSK dans l’immédiat, avant que cela ne devienne, comme par enchantement, possible suite à leur réunion avec les hommes d’affaires en question.

Rocco Cavallo face à la presse

Dans un autre registre, et comme évoqué en exclusivité par El Watan, c’est demain samedi, à partir de 10h30, au niveau de l’hôtel Lala Doudja de Sidi Yahia de Hydra, que le patron du groupe Cavallo, Rocco Cavallo, tiendra un point de presse. Le patron du groupe Cavallo, qui sera accompagné de ses collaborateurs italiens et algériens, et probablement d’un représentant de l’ambassade italienne à Alger, reviendra en détail sur les pourparlers menés depuis le mois de septembre dernier avec l’ex-président du directoire, Abdelhamid Sadmi, et surtout sur les raisons de sa décision de se retirer du projet. Selon les collaborateurs de Cavallo Rocco, beaucoup de révélations seront faites lors de ce point de presse.