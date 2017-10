JSK 2 -USMH 1 : Précieuse victoire pour les Canaris

Réagissez

Après leur lourde défaite, la semaine dernière, à Sidi Bel Abbès, les Canaris ont renoué avec le succès, hier à Tizi-Ouzou, face l’USM Harrach. La victoire n’a, d’ailleurs, pas été facile pour les poulains du revenat Jean Yves Chay qui ont maintenu leurs offensives dans le camp adverse jusqu’à l’ultime minute. Dès l’entame de la rencontre, le jeu était équilibré dans la mesure où les deux équipes essayaient d’ouvrir. Une contre-attaque des protégés du Tunisien Daou, a donné ses fruits lorsque Bannouh a exploité une erreur dans la défense ouvrant ainsi la marque en faveur de son équipe, à la 21’. Huit minutes plus tard, Ekidi Soppo est parvenu à rétablir l’équilibre en transformant un centre de Raiah en but. Les Canaris ont doublé la marque juste au retour des vestiaires, par Benaldjia (47’). Dès lors, le jeu devient de plus en plus ouvert avec une équipe qui voulait revenir au score et une autre qui essayait d’aggraver la marque. Ainsi, à la 61’, l’arbitre a accordé un penalty aux visiteurs. Bannouh s’est chargé d’exécuter la sentence sans toutefois parvenir à inscrire un 2e but pour son équipe et le score est resté inchangé jusqu’à la fin de la partie.