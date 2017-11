JSK 2 - CRB 2 : Encore un semi-échec pour les Canaris

Réagissez

Les Canaris n’ont pas pu mettre à profit leur sortie à domicile, hier, au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou où ils ont été contraints au partage des points par leurs homologues du CR Belouizdad (2 – 2).

La rencontre était vraiment équitable tant les 22 acteurs ont fait montre d’un jeu attrayant. Les Canaris ont réussi à ouvrir le score par l’intermédiaire de Yettou qui a magistralement transformé un centre de Boukhenchouche en un but donnant l’avantage à ses coéquipiers. Les poulains du nouvel entraîneur Azeddine Aït Djoudi ont dès lors essayé de maintenir la pression sur leurs vis-à-vis en vue de doubler la marque mais sans y parvenir. Les quelques actions menées respectivement par Ferhani et Ekedi, à la 10’ et 14’, n’ont pas donné leurs fruits. Les visiteurs ont répliqué par des contre-attaques jusqu’à faire fléchir la défense kabyle lorsque Belaïli parvient à remettre les pendules à l’heure en envoyant, d’un tire puissant, le cuir mourir au fond des filets, à la 22’. Poursuivant leurs pressing constant sur les Canaris, les gars du CRB ont réussi à doubler la mise par Lakroum qui a exploité une erreur commise par les défenseurs de la JSK (39’). Les Belouizdadis ont failli aggraver la marque par le même Lakroum à la 41’. Au retour des vestiaires, les Canaris ont ajouté le but d’égalisation signé Benaldjia à la 46’. Le reste de la deuxième partie n’a pas apporté de changement au score de la rencontre, et ce, malgré les multiples actions enregistrées par les deux équipes. On cite, entre autres, celles de Lakroum, pour le CRB, à la 60’ et Yettou, pour la JSK, à la 71’. La JSK qui a traversé des moments très difficiles, ces dernières semaines, en raison de l’instabilité à la tête du club et à la barre technique, n’a pas eu la victoire dont elle avait besoin, hier, pour réconforter le moral des joueurs et rassurer les supporters.