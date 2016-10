JSK 1 - MOB 1 : Les Canaris maudits à Tizi

Réagissez

Stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou

Arbitres : Abid Charef, Gourari, Brahim

Buts : Aiboud (19’) JSK - Sidibé (59’) MOB

Averts : Salhi, Yaya (MOB)

JSK : Asla, Redouani, Ferhani, Berchiche, N. Salah, Yettou, Raiah, Mebarki (Medjkane 83’), Aiboud, Benkablia (Renai 70’), Boualouidet

Entr. : Mouassa

MOB : Rahmani, Khadir, Lakhdari, Benmelouk (Cheklam 78’), Salhi, Sidibé, Yaya, Betorangal, Ferhat (Baouali 71’), Rahal, Belkacem (Touati 75’)

Entr. : Sandjak

Les joueurs du MOB ont obligé, hier, leurs homologues de la JSK au partage des points dans le derby de la Kabylie. Les Jaune et Vert peinent à réaliser une victoire dans leurs bases depuis le début de la saison en cours puisqu’il s’agit d’un quatrième semi-échec à domicile. Même s’ils entament la rencontre avec une domination remarquable en imposant un pressing constant à leurs vis-à-vis, les poulains de Kamel Mouassa n’arrivent pas à scorer. Les multiples assauts n’ont porté leurs fruits qu’à la 19’ lorsque Aiboud ouvre la marque sur un travail collectif. Dès lors, les locaux essayent de maintenir leur offensive dans le camp de leurs antagonistes. Mebarki, Benkablia et Raiah se sont mis en exergue avec quelques actions qui ont failli faire mouche, notamment aux 33’, 36’ et 42’. Les gars du MOB tentent de répliquer sporadiquement mais sans inquiéter Asla. Au retour des vestiaires, les protégés de Nasser Sandjak se montrent plus entreprenants pour rétablir l’équilibre. D’ailleurs, à la 59’, Sidibé, exploitant une balle difficilement renvoyée par le portier des Canaris, nivelle la marque et permet à son équipe de revenir de Tizi Ouzou avec un précieux point dans ses bagages.