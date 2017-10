JSK 1 - DRBT 0 : Première victoire des Canaris à Tizi Ouzou

Réagissez

Les Canaris ont réalisé l’essentiel, hier, à Tizi Ouzou, devant leurs homologues du DRB Tadjenanet, en s’imposant sur le score d’un but à zéro.

Dès l’entame de cette rencontre, le jeu s’est concentré au milieu du terrain. Yettou a essayé de se mettre en exergue par un joli centre en direction de Ferhani qui a n’a pas pu concrétiser (10’). Les joueurs du DRBT ont répliqué par Maroci et Hadded, mais sans inquiéter outre mesure le gardien de la JSK. Avec une légère domination, les Canaris ont continué à harceler leurs vis-à-vis dans leur propre camp. A la 31’, Redouani a failli donner l’avantage à son équipe n’était l’intervention de Haddad.

Puis, ce sont les visiteurs qui ont tenté de surprendre les Jaune et Vert lorsque Oukaci a failli ouvrir la marque à la 40’. Au retour des vestiaires, les 22 acteurs ont fait montre d’un jeu plus attrayant. Djahal n’a, d’ailleurs, pas tardé à annoncer la couleur par une belle reprise qui a mis à rude épreuve la défense de la JSK (47’). Les Canaris ont vite répliqué par un tir puissant de Boukhenchouche qui est passé légèrement à côté de la barre. Il a fallu attendre la 76’ pour que les

Kabyles parviennent à inscrire le seul but de la partie par l’intermédiaire de Tafni. A la 93’, l’arbitre de la partie,

Bassiri, a accordé un penalty aux visiteurs. Hadded s’est chargé d’exécuter la sentence, mais sans parvenir à rétablir l’équilibre. Notons, par ailleurs, que les Canaris ont joué sous la direction de l’entraîneur Kheroubi, assisté par Hamlaoui. Le président de la JSK, Abdelhamid Sadmi, a déclaré que «Rahmouni et Moussouni ne sont plus à la barre technique du club. Nous allons ramener un nouvel entraîneur dans les prochaines jours.»