JSD : Salah Benhabylès nouveau président

Réagissez

La jeunesse sportive de Djidjel a depuis jeudi dernier un nouveau président en la personne de Salah Behabylès. Ce dernier, candidat unique, a été plébiscité par les présents à l’assemblée tenue au siège du club sportif. Le nouveau staff qui épaulera le nouveau président de cette formation sportive créée en 1936 aura du pain sur la planche pour redresser la barre et redorer l’image d’un club qui a tant souffert de l’instabilité. Les moyens financiers sont désormais le nerf de la guerre, même pour des clubs amateurs (?), mais le travail et le sérieux et surtout la bonne utilisation des recettes demeurent la clé de la réussite. Des leçons qu’avaient bien comprises les anciens dirigeants qui ont mené le club à la fin des années 1940 jusqu’aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique du Nord.