JS Saoura : Vol spécial en direction du Nigeria

La JS Saoura poursuit sa préparation au stade du 20 Août 1955 de Béchar avant de prendre un vol spécial vendredi (17 février) en direction d’Enugu (Nigeria) pour jouer le match retour face aux Rangers pour le compte de la Champion’s ligue africaine, dimanche.

Le match aller s’est déroulé à Béchar, vendredi dernier, et s’est achevé sur le score nul (1-1). Hormis le défenseur Tiboutine qui souffre d’une méchante blessure, tous les joueurs seront du voyage, indique-t-on au niveau du club sudiste. Par ailleurs, une soixantaine (64 exactement) de supporters, dont des journalistes, sont inscrits pour accompagner l’équipe et encourager les camarades de Djallit sur place à Enugu (Nigeria). Comme pour la phase aller, l’optimisme reste de mise chez le staff technique et les joueurs. «Nous ferons l’impossible pour arracher la qualification au deuxième tour. Maintenant que nous connaissons un peu mieux notre adversaire, ce n’est pas un foudre de guerre, mais les Rangers restent une bonne équipe qu’il faut respecter», nous dira un joueur sudiste.