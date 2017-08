JS Saoura : Retour au pays après trois semaines au Maroc

Réagissez

Les Sudistes sont rentrés au pays après un stage de préparation de 19 jours à El Jadida (Maroc). Ils sont partis directement à Hussein Dey (Alger) et ne reviendront probablement à Béchar qu’après la fête de l’Aïd El Adha.

De toute façon, la décision de la libération des joueurs après le match de samedi face à la JSK à Tizi Ouzou n’est pas encore officielle, nous dit-on. Les responsables du club sudiste se réuniront ce week-end pour décider, ajoute notre source. Les coéquipiers de Djallit iront aujourd’hui à Draa El Mizane avant de rejoindre Tizi Ouzou samedi. A noter que la JS Saoura avait effectué un stage de 10 jours à Béchar et un autre regroupement à El Khroub avant de s’envoler vers le royaume chérifien. Les responsables sont largement satisfaits de cette préparation, effectuée sous la conduite de Fouad Bouali et son adjoint Ghimouz.

Aussi, les responsables bécharis ont choisi cette saison un préparateur physique tunisien pour l’équipe. Pas moins de sept nouveaux joueurs sont venus renforcer le groupe au cours du mercato estival. Il s’agit de Benkouider Oussama et Kabbari Mohamed Amine, tous les deux de l’US Biskra, Barka Amine (ASMO), Bencherifa Zakaria (MOB), Yahia Cherif Sid Ali (CRB), Boukacem Khalef (l’ex-gardien du CRB) et Madani Amine (El Harrouch). Deux jeunes joueurs des U21 ont été promus en équipe A, le buteur de la saison dernière Guidoum Abderrahmane et le gardien Bouziani Zakaria, venu en remplacement de Laouti, qui a pris sa retraite et devenu par conséquent entraîneur des gardiens. «Nous ne pouvons pas nous exprimer tant que le championnat n’a pas encore débuté. Ceci dit, nous avons un très bon groupe», a déclaré un dirigeant.