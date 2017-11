Réagissez

Les supporters qui avaient exprimé leur mécontentement en perturbant la reprise des entraînements des joueurs, au stade du 20 Août 1955 de Béchar, après la lourde défaite subie à Constantine devant le CSC (4-2), lors de la dixième journée du championnat de Ligue 1, sont ceux-là mêmes qui sont allés accueillir l’équipe, jeudi vers 23h, à l’aéroport Colonel Lotfi de la capitale de la Saoura, dans un froid glacial, suite à sa victoire (2-0) contre l’USM Alger pour le compte de la 11e journée.

Ils ont organisé une véritable fête pour les coéquipiers de Djallit et le staff technique, dont ils avaient demandé le départ moins de deux semaines auparavant. Les supporters croient plus que jamais en leur équipe et promettent de venir en masse la soutenir lors de la prochaine journée à domicile face à l’USMH.

Comme quoi, rien n’est définitif dans le football. Fouad Bouali et ses hommes ont su transformer une immense colère en une grande fête. La JSS occupe désormais la place de dauphin avec trois longueurs d’avance sur son poursuivant, l’ES Sétif, troisième avec 20 points.