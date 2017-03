JS Saoura : Les Sudistes pour la confirmation

Réagissez

Motivés par le large soutien exprimé par leur public et les autorités locales, les Sudistes ont quitté Béchar avec la ferme intention d’arracher un résultat positif devant l’USMH, cet après-midi (16h), au stade du 1er Novembre à Alger. Désormais, ils ne cachent plus leur ambition de monter au classement parmi le peloton de tête. Mais les camarades de Djallit partent avec un handicap sérieux, vu qu’ils sont privés de deux éléments importants dans la défense, Tiboutine et Tobal, tous les deux blessés. Bekakchi, lui, a purgé sa suspension, la semaine passée face l’USMBA. Mais ces absences ne semblent pas inquiéter le coach Khouda Karim.