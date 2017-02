Réagissez

L’aventure africaine de la JS Saoura s’est terminée, dimanche dernier, à Enugu au Nigeria après deux matches nuls face aux Rangers (1-1 à Béchar et 0-0 à Enugu au Nigeria).

Les Rangers se sont qualifiés grâce au but inscrit à l’extérieur. Après leur retour et deux jours de repos, bien mérités, les Sudistes ont repris les entraînements mardi soir au stade du 20 Août 1955 de Béchar. Ils préparent la rencontre de ce samedi face à la JSK à Tizi-Ouzou pour le compte de la 21e journée du championnat de ligue 1.

A l’exception du défenseur Tiboutine, soumis encore aux contrôles médicaux, suite à une méchante blessure, tous les joueurs sont prêts pour cette rencontre : «Maintenant, nous devons travailler et nous concentrer sur le championnat national. Nous avons une jeune équipe, un staff ambitieux et de bons joueurs. Ce ne sera pas facile, mais nous tenterons d’aller chercher le podium et par conséquent prétendre à une place africaine pour la saison prochaine», nous dit-on.