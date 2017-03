Réagissez

La Saoura revient très fort en championnat

Les Sudistes de la JS Saoura ne cachent plus leur principale ambition qui consiste à grimper, encore une fois cette saison, sur le podium. Les Bécharis sont classés 6es avec 32 points et un match en retard (face au RCR, ndlr).

Les derniers résultats, acquis notamment à l’extérieur devant la JSK à Tizi-Ouzou (0-0) et à El Harrach face à l’USMH (0-0) ainsi que la victoire à Béchar (3-0) devant l’USMBA, le prouvent. Les nombreuses absences enregistrées dans le compartiment défensif de l’équipe chère à Zerouati, à savoir les Tobal, Lagraâ,Maaziz et Tiboutine n’ont pas empêché le coach Khouda d’aller chercher des points hors de ses bases. Aussi, le club reste invaincu à Béchar depuis 2015.

D’aucuns vous diront que la JSS est un club bien structuré, bien organisé, solide et très discipliné qui dispose de tous les moyens matériels et humains nécessaires à son développement. Rares sont les équipes de la Ligue 1 qui ont toutes ces qualités. Les joueurs, le staff technique et l’ensemble du personnel sont payés rubis sur l’ongle à chaque fin de mois. «Nous ne pouvons pas exiger la rigueur et un bon travail de quelqu’un qui n’est pas payé régulièrement.

Chacun a une famille à nourrir et n’attend que son salaire. Nos dirigeants sont près des joueurs. Nous formons une famille. Nous partageons les moments de bonheur et aussi les soucis de chacun d’entre nous. Nous essayons d’être justes avec tous les membres du groupe sans distinction», avait déclaré Zerouati en début de saison. Pour le moment, le public de la JSS est confiant quant aux capacités des coéquipiers de Djallit. Apparemment, même le calendrier (le reste du programme) est favorable pour la JSS.