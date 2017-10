JS Saoura : Le club saisit la FAF au sujet de Bapidi

Réagissez

Les dirigeants du club sudiste de la JS Saoura envisage d’effectuer pour la première fois un séjour à Taghit durant l’actuelle trêve, pour préparer la reprise du championnat, avec en perspective un match contre le CRB, qui se déroulera à Alger, même si un doute persiste.

«C’est une option qui est sur la table mais rien n’est encore officiel», affirme le patron du club sudiste, Zerouati, visiblement hésitant en raison du «coût très élevé du séjour dans cette oasis». Pour ce qui est du cas du défenseur axial de la JSS, le camerounais Bapidi, le président nous dira que cet élément «se trouve, tout simplement, en abandon de poste». «Il avait été contrôlé en état d’ébriété alors qu’il conduisait un véhicule. Ils lui ont fait une prise de sang et l’ont laissé partir.

Cela date de quelques temps déjà. Et dernièrement il avait reçu une convocation. Tout le monde pensait qu’il allait se rendre au service concerné pour s’enquérir de sa situation. Malheureusement on avait appris par la suite qu’il s’est envolé vers son pays, le Cameroun via la Turquie», explique-t-on de même source. Jusqu’à présent, personne au sein du club n’a d’informations sur le résultat des analyses. Pour rappel, Bapidi est toujours sous contrat avec la JSS et ce jusqu’en 2019. Au moment de notre passage hier au siège du club, au centre ville de Béchar, les dirigeants étaient en train d’envoyer un courrier à la Fédération Algérienne de Foot Ball (FAF) concernant précisément cette affaire. « La JSS s’oppose à tout recrutement de ce joueur (Bapidi jules NDLR)», précise-t-on. Un rapport qui va certainement atterrir, entre les mains des responsables de la CAF et ceux de la FIFA. La JS Saoura effectue en ce début de saison, au bout de la cinquième journée, un parcours appréciable. Les sudistes sont classés troisième avec 10 points à une seule longueur des co-leaders, le CRB et l’ESS.