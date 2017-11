JS Saoura : Fouad Bouali toujours en poste

Réagissez

Certains supporters du club sudiste, la JS Saoura, n’ont pas digéré la lourde défaite (2-4) subie à Constantine devant le CS Constantine, samedi dernier, lors de la 10e journée du championnat de Ligue 1, et l’ont fait savoir lundi passé à la reprise des entraînements de l’équipe au stade du 20 Août 1955 de Béchar. Ils sont venus en nombre protester contre la prestation de certains joueurs, réclamant par la même le départ de l’entraîneur en chef Fouad Bouali.

Les protestataires ont pu effectivement perturber, pendant quelques instants, la reprise mais tout est rentré dans l’ordre suite à l’intervention des dirigeants. Interrogé sur l’attitude de ce groupe de supporters, Zerouati trouve tout à fait normale la réaction des fans du club de Béchar. «Personnellement je trouve que c’est normal que des supporters en colère se présentent aux entraînements et expriment librement, haut et fort leurs sentiments. Ils sont venus défendre leur équipe, rien de plus. Il n’y a pas de mal à cela, bien au contraire», nous dira le président des Jaune et Vert. A propos des rumeurs qui circulent depuis quelques jours à Béchar sur un éventuel limogeage du coach Fouad Bouali, Zerouati dément catégoriquement ces allégations : «Les dirigeants du club font entièrement confiance à Fouad Bouali. Je démens catégoriquement ces rumeurs. Il est parti chez lui pour une affaire personnelle et il doit reprendre ses fonctions ce mercredi (aujourd’hui, ndlr).» Il a affirmé cependant que «trois joueurs du club vont être traduits devant la commission de discipline de la JSS dans les jours à venir».