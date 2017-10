JS Saoura : Deux jours de mise au vert à Alger

Réagissez

Les Sudistes de la JS Saoura sont depuis hier soir à Alger en prévision du match face au C R Belouizdad, programmé demain au stade du 20 Août. Les gars de la Saoura effectueront un simple et ultime galop aujourd’hui avant de rencontrer demain le Chabab dans un match qui promet beaucoup de spectacle entre le leader et son dauphin. Les joueurs de la Saoura se disent prêts. «Nous nous sommes très bien préparés durant cette mini trêve. L’équipe est au complet, nous n’avons aucun souci de ce côté-ci. Maintenant, il faut reconnaître que le CRB est une équipe redoutable particulièrement à domicile, la preuve, elle occupe la première place au tableau des classements. Mai cela ne nous décourage absolument pas, nous allons faire le nécessaire pour revenir à Béchar avec un résultat positif.»