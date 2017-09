Réagissez

Le défenseur axial Jules Bapidi vient d’être suspendu, et ce, jusqu’à nouvel ordre par la commission de discipline du club sudiste. En plus de cette sanction, le Camerounais a écopé d’une amende d’un million de dinars (100 millions de centimes) qui sera retenue sur son salaire, indique une source proche du club. Bapidi n’a plus le droit de s’entraîner avec ses coéquipiers depuis samedi, selon notre interlocuteur. Il semblerait que ce joueur ait bénéficié de deux jours de repos et devait donc rejoindre Béchar avant les autres joueurs, libérés pour passer la fête de l’Aïd en famille. Bapidi a prolongé son séjour à Alger de plusieurs jours. Un retard non justifié. La réaction de Zerouati fut immédiate. «Je me mets en quatre pour que le personnel travaille dans de très bonnes conditions. Je veille personnellement pour que leurs salaires et leurs primes soient versés régulièrement. Je défends mon personnel partout, je ne tolère aucun dépassement venant des supporters ou autre, mais en contrepartie j’exige la discipline, le respect et la rigueur dans le travail qui sont pour moi la clé de la réussite», a-t-il déclaré.