Les dirigeants du club sudiste ont levé la suspension du défenseur axial, Jules Bapidi. Le Camerounais fait partie des 18 joueurs convoqués pour la rencontre de ce soir (20h45) contre l’US Biskra, au stade du 20 Août 1955 de Béchar, le premier choc entre les deux formations du sud du pays. La Saoura, motivée par le point du match nul ramené de Tizi Ouzou face à la JSK lors de la 1re journée du championnat, veut gagner et glaner les trois points du match pour rester en haut du classement en ce début de saison. L’US Biskra qui avait perdu la semaine passée à domicile face au MCA compte se racheter et jouera donc pour préserver sa cage et repartir de Béchar avec un résultat positif.