JS Kabylie – USM El Harrach : Les Harrachis à rude épreuve

C’est dans une ambiance morose et un moral au plus bas que les Harrachis se sont déplacés, à Tizi-Ouzou, pour donner la réplique à la JS Kabylie.

L’USM Harrach lanterne rouge, avec un seul point à son actif, tentera de se racheter après le revers concédé samedi dernier face au MCO. Sans succès depuis le début de cet exercice, le Tunisien Hamadi Daou qui enchaîne avec son second match à la tête de l’équipe, sera en quête de ses premiers points en tant qu’entraîneur.

L’USMH et au vu des conditions, tentera d’investir dans la mauvaise passe des Canaris, pour revenir avec au moins un point de Tizi Ouzou. D’ailleurs, Daou qui a décidé au passage de se passer des services de Nasser Bechouche qui faisait partie du staff depuis plus d’une décennie, au lendemain du match face au MCO pour «incompatibilité d’humeur», nous dit-on, a exigé de ses joueurs de tourner la page du MCO et de se concentrer sur le match face à la JSK.

Une mission difficile, avec des joueurs des plus affectés par la manière avec laquelle ils ont perdu le dernier match, passant à un cheveu de leur premier succès de la saison, en menant (2-1) à deux minutes de la fin de la partie, avant de flancher (3-2). Abattus, mais loin d’avoir baissés les bras, les Harrachis tenteront de créer la surprise au stade du 1er Novembre, même si leur mission sera difficile devant la JSK de Jean-Yves Chay qui pour sa première sur le banc kabyle, aura la lourde tâche d’effacer la débâcle subie jeudi dernier à Sidi Bel Abbès (2-4).

Côté effectif, Daou qui compte opérer quelques changements dans son onze, notamment en défense, avec la paire centrale Khellili-Bitam, qui a failli, devra se passer, une nouvelle fois des services du duo Daoud-Belarbi pour cause de blessure, alors que Delhoum reste incertain.