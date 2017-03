Réagissez

Lourdement défaits vendredi dernier lors du derby de la Kabylie face au MO Béjaïa (3-0) au point de compromettre leurs chances de maintien en occupant l’avant-dernière place au classement, les Canaris de la JSK sont sous une tension terrible, au point qu’ils craignent même la réaction de leurs supporters, qui préparent une riposte et surtout ont décidé de bousculer les joueurs afin de les amener à réagir.

Face à cette situation et aux craintes de débordement, notamment après les incidents de vendredi dernier à Azzefoun où le bus de l’équipe, à son retour de Béjaïa, a été bloqué par les fans, la direction des Canaris a décidé de délocaliser les entraînements de la JSK à deux jours seulement du déplacement au Congo en prévision de la Coupe de la CAF. Ainsi, les coéquipiers du capitaine Ali Rial éliront domicile dès aujourd’hui à Alger pour la reprise des entraînements. Aux dernières nouvelles, la direction aurait opté pour un mini-regroupement à l’hôtel Samitel de Ouled Fayet et des séances d’entraînement au CTN de la FAF à Sidi Moussa. Un choix dicté par le souci de la direction et du staff technique de fuir la pression et de préparer le match de la Coupe de la CAF.

Vers la nomination d’un coordinateur

Pour ce qui est de la situation que traverse la JSK et cette sérieuse menace de relégation qui pèse sur le club le plus titré d’Algérie, la direction, à sa tête Mohand Cherif Hannachi, incapable de faire bouger les choses malgré les changements opérés dans l’espoir de provoquer le déclic, songe à nommer un coordinateur, dont le rôle sera de faire la liaison entre les joueurs et le staff et la direction. Une sorte de manager qui aura la lourde tâche de trouver la faille, redonner confiance aux joueurs en détectant où se situe le blocage et donner un nouveau départ à cette équipe de la JSK, qui n’a pas encore gagné le moindre match en cette phase retour du championnat.

Départ mercredi soir pour Brazzaville

Sur un autre registre, les Canaris tenteront d’oublier leurs déboires en championnat en se concentrant sur leur prochaine sortie africaine et ce déplacement à Brazzaville pour y affronter l’Etoile du Congo en match aller des 16es de finale de la Coupe de la CAF. La préparation pour ce match débutera aujourd’hui à Alger et s’étalera jusqu’à mercredi, date du déplacement de la JSK qui s’envolera à bord d’un vol spécial de la compagnie TAL. Un déplacement pour lequel le coach Mourad Rahmouni a convoqué 19 joueurs, y compris les trois internationaux Ferhani, Radouani et Boulaouidet actuellement en stage avec la sélection des locaux, et qui pourront rejoindre leurs coéquipiers mercredi, pour prendre part au voyage vers le Congo. Pour rappel, le match Etoile du Congo-JSK est programmé pour samedi prochain (15h, heure locale).