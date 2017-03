Réagissez

Avant-derniers au classement et sans la moindre victoire en championnat depuis l’entame de la phase retour du championnat, les Canaris, sérieusement menacés de la relégation, abordent un virage important et surtout dangereux ce week-end, à l’occasion de leur périlleux déplacement à Béjaïa, pour affronter la lanterne rouge, le MOB, en l’occurrence.

Un derby de tous les dangers pour les Canaris, sous la conduite du duo Mourad Rahmouni et Faouzi Moussouni, en quête de sa première victoire en championnat, après le nul concédé face à la JS Saoura le week-end dernier. Relevant les nombreuses lacunes dans le jeu des Canaris, la paire d’entraineurs de la JSK a axé son travail sur le volet psychologique, estimant qu’il faille responsabiliser leurs joueurs et les faire réveiller pour éviter une relégation historique pour l’équipe.

Néanmoins, même s’ils sont conscients de l’urgence de remporter ce match, la mission des Canaris ne sera pas aisée devant un adversaire qui a souvent causé des soucis à la JSK, et qui lutte, lui aussi, pour son maintien. Les joueurs de la JSK tablent aussi sur le huis clos imposé au stade de l’Unité maghrébine pour aller chercher ce premier succès (à l’extérieur) de l’année en championnat. A cet effet, Mourad Rahmouni compte opérer plusieurs changements dans son onze de départ, dans l’espoir de provoquer le déclic.

Le clasico face à l’USMA reporté

Sur un autre registre, le président de la JSK a réussi son pari de reporter le clasico JSK – USMA, comptant pour la 23e journée du championnat. Programmé initialement pour hier en match avancé de la journée, Hannachi a réussi à faire reporter le match, et ce, à cause du déplacement de l’équipe au Congo pour son match aller des 16es de finale de la coupe de la CAF. En effet, la Ligue a fini par reporter ce clasico à une date ultérieure. Un report qui arrange les Canaris, qui auront ainsi le temps de se préparer pour leur match aller des 16es de finale face à l’Etoile du Congo, prévu le samedi 11 mars (15h30 heure locale), à Brazzaville.

Un match que la JSK compte bien négocier, notamment après sa miraculeuse qualification au tour précédent face au Monrovia CB (4-0). Un match pour lequel les Canaris, et contrairement au précédent déplacement, bénéficieront d’un vol spécial dont le départ est prévu mercredi prochain, alors que la manche retour est programmée une semaine plus tard. A signaler enfin, que la CAF a désigné un trio arbitral centrafricain composé de Jean Marc Ganamandji, Jean Baptiste Akpatotandis et Jospin Luckner Malonga.