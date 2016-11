JS Kabylie : Revoilà le spectre de la relégation

Réagissez

Rien ne va plus au sein de la formation de la JSK, dont la dernière défaite concédée samedi à Relizane (3-1) face au RCR enfonce le club au classement, au point de se retrouver sous la menace de la relégation, elle qui n’est qu’à un point de la zone des relégables.

En effet, avec seulement 13 points récoltés en 12 journées de championnat, les Canaris se retrouvent à la 10e place, à une seule unité de la zone des relégables et des deux équipes qui occupent la troisième place de relégable, en l’occurrence le CR Belouizdad et le NA Hussein Dey. Une situation des plus délicates pour la JSK qui peine en championnat depuis l’entame de la saison, n’ayant remporté que deux rencontres, à chaque fois en déplacement (face au CSC et au NAHD), et qui n’a toujours pas gagné le moindre match à domicile en six confrontations dans son antre du 1er Novembre de Tizi Ouzou.

Une JSK qui se retrouve de nouveau dans l’œil du cyclone et une énième fois sous la menace de la relégation, avec ce spectre qui ne la quitte plus depuis quelques saisons, malgré l’espoir d’un redressement après le parcours de la saison écoulée. Un réveil éphémère, puisque la JSK, cette saison, retrouve ses mauvaises habitudes, en jouant sa peau parmi l’élite, malgré les promesses de la direction. A chaque début de saison, celle- ci promet aux fans de redorer le blason de l’équipe et de viser les premières places du tableau, avant de retomber dans ses travers.

Arrivé il y a tout juste quelques semaines à la tête de la barre technique de la JSK, en remplacement de Kamel Mouassa (limogé en raison de sa mauvaise entame de saison), le technicien tunisien Sofiène Hiddoussi ne parvient pas à faire mieux que son prédécesseur, ne remportant qu’un seul match, celui face au CSC à Constantine, sans parvenir à faire renouer les Canaris avec les succès à Tizi Ouzou. Un deuxième coach de recruté alors qu’on n’a même pas bouclé la phase aller du championnat, qui remet finalement en question le choix opéré par la direction du club l’été dernier. Un effectif qui n’a d’ailleurs pas été ménagé par le coach tunisien, qui a qualifié la prestation des Canaris à Relizane de «déshonorante», tout en les appelant les joueurs d’un ton menaçant à se remettre en question ou à «faire leurs bagages».