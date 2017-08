Réagissez

Limogés par Hannachi samedi dernier après avoir dirigé la première partie de la préparation d’intersaison et remplacés par l’Italien Enrico Fabbro, les désormais ex-entraîneurs de la JS Kabyle, Mourad Rahmouni et Faouzi Moussouni, qui ne comptent pas résilier leur contrat toujours en cours, défient le patron des Canaris, en se déplaçant hier en Tunisie, «pour diriger les entraînements» de l’équipe, en stage depuis mardi à Gammarth, dans la banlieue de Tunis.

Les deux techniciens accompagnés de «quelques supporters», selon certaines sources, risquent de créer un grave précédent en se retrouvant nez à nez avec le nouvel entraîneur, attendus hier soir, lui ainsi que le préparateur physique, à Gammarth, pour entamer leur mission. La délégation kabyle, qui s’est déplacée à Tunis sans staff technique ni médical, n’est conduite que par un seul dirigeant, en l’occurrence Nassim Benabderahmane. C’est dire que ce dernier risque d’être confronté à une délicate situation, et le risque de la voir dégénérée n’est pas écarté, ce qui ne sera guère dans l’intérêt de la JSK et surtout de son image, d’autant plus que cela se passe en territoire étranger. Rahmouni et Moussouni, qui refusent de résilier leur contrat à l’amiable comme exigé par Hannachi et de driver l’équipe de réserve, comme suggéré par toujours Hannachi, veulent par cette action mettre la pression sur le président et l’amener à payer tous les salaires jusqu’au terme de leur contrat, qui court, pour rappel, jusqu’en mai 2018.

En attendant, le groupe kabyle est loin d’être au complet, avec la défection des deux internationaux Ferhani et Boukhenchouche en stage avec l’EN A’, mais aussi de Raîah et Redouani qui n’ont toujours pas obtenu d’autorisation des autorités militaires pour quitter le territoire, alors que la dernière recrue kabyle, le Camerounais Ekédé, ne rejoindra le groupe à Tunis qu’en fin de semaine, à partir de Paris. Par ailleurs, le jeune attaquant Thomas Izerghouf interdit de déplacement à Tunis, mardi matin, par Hannachi, malgré une décision de la CRL confirmant son intégration, ne compte pas lâcher prise et veut désormais saisir la justice pour réclamer ses salaires impayés et une indemnité de licenciement.