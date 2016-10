Réagissez

La direction de la JS Kabylie a mis un terme aux fonctions de Kamel Mouassa à la tête de la barre technique, en décidant, hier, de résilier le contrat du technicien guelmi, qui fait les frais du revers des Canaris en championnat, en concédant samedi dernier leur quatrième match nul à domicile, à l’occasion du derby face au MO Béjaïa (1-1). Un énième revers à domicile et une série de cinq matchs sans victoire pour les Canaris, qui n’ont remporté qu’un seul match en sept journées de championnat, c’était face au NAHD (2e journée) et dont Kamel Mouassa fait les frais, lui qui avait pris les destinées techniques du club en milieu de saison dernière. Pour lui succéder, la direction devrait trancher la question au plus tard la semaine prochaine.