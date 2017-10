Réagissez

Carvallo et Sadmi lors de la première rencontre en septembre...

Le groupe italien Carvallo Rocco revient à la charge et montre ses intentions d’investir pour la JS Kabylie, notamment après les rumeurs faisant état de son retrait.

Le président du groupe Carvallo Rocco accompagné de son fils et d’Enrico Fabbro en tant que conseiller sportif ont rencontré à deux reprises (samedi et dimanche), les responsables de la JSK, à savoir le président du directoire, Abdelhamid Sadmi, et l’avocat Me Meriem, pour mettre en œuvre le partenariat souhaité par les deux parties. Si sur le principe, le groupe Carvallo est disposé à investir et la JSK favorable à ce partenariat, les deux parties ont convenu d’entamer les démarches et de vérifier la viabilité du projet.

C’est à cet effet que la direction de la JSK a remis aux Italiens un dossier complet, comportant notamment les trois derniers bilans fiscaux et les actes notariés des deux terrains, l’un à Oued Aissi d’une superficie de 20 000 m2 où les Italiens comptent construire un centre de formation, et le second au centre-ville de Tizi Ouzou (3800 m2) pour la construction d’un grand complexe regroupant un centre commercial et une clinique entre autres.

Le groupe Carvallo et selon les derniers échos, aurait même remis une copie des dossiers en question à la mission économique de l’ambassade d’Italie à Alger, qui se chargera d’éplucher les bilans et vérifier l’authenticité des documents en question, toujours selon nos sources. Une expertise qui pourrait durer des semaines, avant que le groupe Carvallo ne soit fixé et prenne la décision d’investir à hauteur de 5 millions d’euros (investissement dans la construction du centre de formation et du centre commercial).

Du côté de la JSK, une commission mixte a été créée et sera en charge d’éplucher, à son tour, la solvabilité du groupe Caravallo et la viabilité d’un partenariat gagnant-gagnant. Contacté par nos soins, le président du directoire, Abdelhamid Sadmi, a confirmé les démarches engagées suite à ses réunions avec le groupe Carvallo, en insistant notamment sur le fait que la présence des Italiens à Alger balaie toutes les rumeurs concernant le désintérêt du groupe Carvallo et un gage de ses réelles intentions d’investir «sérieusement» dans un grand projet «sportif et économique» avec la JSK. «Le projet est en marche.

On a décidé de créer une commission mixte pour l’expertise des documents et de la viabilité du projet. On a remis aux Italiens les documents comptables et autre documents exigés. Désormais la balle est dans leur camp», a indiqué Abdelhamid Sadmi.Et de préciser que tout sera plus clair dans les prochaines semaines, après la fin de l’expertise engagée par les deux parties.

Profitant de l’occasion, Sadmi qui précisera que la présence de l’entraîneur italien, Enrico Fabbro, avec Carvallo n’a aucune relation avec la vacance à la tête de la barre technique de la JSK, mais il est là uniquement sur invitation du patron du groupe italien, nous annonce que le nouvel entraîneur des Canaris devrait être connu avant la fin de la semaine en cours.