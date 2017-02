Réagissez

L’ère du duo Mourad Rahmouni-Faouzi Moussouni à la tête de la barre technique des Canaris de la JSK a commencé mardi, avec l’entame de sa nouvelle mission sauvetage du club kabyle, plus que jamais menacé de relégation.

Annoncé depuis la semaine dernière comme étant de retour au sein du club, le duo Rahmouni-Moussouni entame donc officiellement sa mission en assurant la séance de reprise des entraînements effectuée mardi soir au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, au lendemain du retour de l’équipe de son périple qui l’avait menée le week-end dernier en terre libérienne pour le compte de la compétition africaine.

Ayant signé lundi dernier leur contrat respectif pour mener la barre technique des Canaris, bien que la mission qui vient de leur être confiée par le patron du club, Mohand Cherif Hannachi, est axée sur le championnat et avec l’objectif de sauver le club le plus titré d’Algérie d’une relégation qui se profile à l’horizon, Rahmouni et Moussouni entament leur travail en mettant les bouchées doubles pour préparer la joute retour du 1er tour des éliminatoires de la Coupe de la CAF face au Monrovia Club Breweries FC, prévue dimanche prochain au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou.

Une joute continentale qui sera donc la première pour Mourad Rahmouni en tant qu’entraîneur en chef de la JSK, et pour Faouzi Moussouni, après avoir porté des années durant le maillot des Canaris avec, à la clé, plusieurs titres nationaux et continentaux. Une première particulière pour le duo qui a fait ses preuves dans plusieurs clubs, à l’image du MO Béjaïa et du MC Saïda, avant de signer son retour à la JSK dans des conditions très particulières.

Une première mission délicate attend Rahmouni et Moussouni, avec cette joute retour face au Monrovia Club Breweries FC. Sévèrement battu à l’aller (3-0) il y a moins d’une semaine, le nouveau staff technique aura comme mission de tenter de limiter les dégâts, et pourquoi pas tenter de renverser la vapeur, en signant au moins une victoire pour bien entamer sa mission, avant d’aborder la compétition nationale et l’objectif essentiel qui lui a été assigné, en sauvant la JSK du purgatoire.

A signaler que l’équipe libérienne du Monrovia Club Breweries FC est attendue demain en Algérie. Elle sera logée à l’hôtel Amraoua de Tizi Ouzou. Par ailleurs, la commission de discipline du club a prononcé une sanction financière à l’encontre de Koceila Berchiche, suite au rapport établi à son encontre par l’ex-coach, Mounaïm Kheroubi et le chef de la délégation kabyle qui s’était déplacé à Monrovia.

Ce dernier s’était accroché avec un coéquipier, Redouani, lors de la joute aller face au Monrovia Club Breweries FC, le poussant à quitter ses coéquipiers à la mi-temps. Côté technique, Rahmouni, qui a exigé carte blanche pour mener sa mission, n’a pas jugé utile de reconduire l’entraîneur des gardiens, Lounes Gaouaoui, et le coach intérimaire, Mounaïm Kheroubi, au sein du nouveau staff.